بلباو يستعيد هيريرا من باريس سان جيرمان

أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني يوم الأحد، عودة لاعب الوسط أندير هيريرا لصفوفه قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد إعارة لمدة موسم واحد.

ويمتد عقد الإعارة لموسم واحد، لكن يحق لبلباو تمديد عقد هيريرا لعام آخر أو التعاقد معه بشكل نهائي، عقب نهاية موسم 2022 -2023.

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وولد هيريرا "33 عاما" في بلباو وقضى ثلاثة أعوام مع الفريق بدءا من 2011 بعد تدرجه في قطاعات الناشئين بنادي ريال سرقسطة.

وانضم هيريرا إلى سان جيرمان في 2019 عقب انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشارك هيريرا في 95 مباراة مع سان جيرمان وتوج معه بلقبين اثنين في كل من الدوري وكأس فرنسا وكأس السوبر، كما فاز مع فريقه السابق بلقب كأس الرابطة الفرنسية.

ولكن هيريرا لم يكن لاعبا أساسيا في صفوف سان جيرمان ولم يشارك في أي مباراة هذا الموسم تحت قيادة المدرب كريستوف غالتييه، وترددت أنباء قوية عن رغبته في الرحيل، قبل أن ينتقل بالفعل إلى بلباو.

وأشارت تقارير صحافية مؤخرا إلى أن هيريرا على الأرجح سيرحل عن سان جيرمان في صفقة انتقال حر لكنه رحل في النهاية إلى بلباو في صفقة إعارة.