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تن هاغ يوضح موقفه من بقاء رونالدو

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رونالدو تن هاغ
تن هاغ ورونالدو في صورة سابقة

تن هاغ يوضح موقفه من بقاء رونالدو

مانشستر - د ب أ

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يأمل الهولندي إيريك تن هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، في بقاء الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النادي الإنجليزي.

وترددت أنباء قوية حول اقتراب رونالدو من الرحيل عن مانشستر يونايتد قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية يوم الخميس المقبل، والانتقال إلى ناد ينافس بدوري أبطال أوروبا.

وخرج رونالدو مرة أخرى من التشكيل الأساسي لمانشستر خلال المباراة التي فاز فيها على ساوثهامبتون بهدف دون رد يوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن تن هاغ قوله يوم الأحد: لقد لعبنا معه، لذا نريد استمراره، هذا ما نريده، أتمنى ذلك.

ولدى سؤاله عن مدى رضاه في ظل عدم تعاقد مانشستر مع مهاجم جديد، قال تن هاغ: لدينا كريستيانو رونالدو، لدينا انتوتي مارسيال، لدينا ماركوس راشفورد، لذا نحن على ما يرام.

وأوضح: أعتقد أنه من الجيد بالنسبة له، معرفة هوية الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه نموذج مختلف.

وأكد: لقد خاض بعض المباريات، وشارك في مباراة كاملة، لكنه لائق وخاض فترة إعداد جيدة تضمنت الكثير من الحصص التدريبية، والآن علينا دمجه في الفريق، ودمجه مع زملائه في الفريق.

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