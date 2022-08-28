رونالدو غاضب بعد تخفيض راتبه.. وتن هاغ يطالب برحيله

كشفت تقارير صحافية بريطانية، يوم الأحد، أن كريستيانو رونالدو أعرب عن إحباطه من الاضطرار إلى خفض راتبه بنسبة 25% بعد فشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح اللاعب البالغ من العمر "37 عاما" في وقت سابق أنه يريد مغادرة النادي بحثا عن فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا.

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وأعلن تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أن رونالدو كان جزءاً من خططه، لكن النادي كان مرتبطا بمفاوضات مع العديد من الأندية الأوروبية، وحسب "صنداي تايمز" أبدى رونالدو غضبه بسبب الاضطرار إلى خفض راتبه الذي كتب في عقده، رغم تسجيله 18 هدفا في الدوري الموسم الماضي.

ولفتت "ديلي ميل" إلى أن رونالدو يعتقد أنه قدم أداءً جيدا، وأنه لا ينبغي أن يعاقب بتخفيض راتبه بسبب إخفاقات مانشستر يونايتد، على الرغم مما ينص عليه عقده.

وأراد كل من المدرب الهولندي وإدارة النادي الإنجليزي بقاء رونالدو على الرغم من أن المهاجم أوضح رغبته في المغادرة، وذكرت صحيفة "ديلي ميل" لكن إقال أن تن هاغ غير رأيه بعد هزيمة الفريق أمام برينتفورد برباعية نظيفة، وبعدها عمل على وضعه في دكة الاحتياط، والآن بات تن هاغ يرغب في مغادرة رونالدو، وهي ذات رغبة إدارة النادي، التي على استعداد لتحمل العواقب التجارية لرحيله.