سيلتك يحقق أكبر فوز خارج الديار في تاريخ اسكتلندا

حقق سيلتك فوزا ساحقا على مضيفه دندي يونايتد 9 - صفر يوم الأحد، في المرحلة الخامسة من الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم.

وحقق سيلتك فوزه الخامس على التوالي ليستعيد موقعه في الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه غلاسكو رينجرز.

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وسجل الياباني كيوجو فوروهاشي ثلاثة أهداف (هاتريك) وأضاف الإسرائيلي ليل عبادة ثلاثة أهداف أخرى (هاتريك).

وتكفل جوتا وجوزيب يورانوفيتش وكارل ستارفيلت بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى لسيلتك.

وحقق سيلتك أكبر فوز له منذ أن تغلب على ابردين بنفس النتيجة في 2010.

وبفوزه الذي حققه يوم الأحد، يكون سيلتك قد سجل أكبر انتصار خارج الديار في تاريخ الدوري الاسكتلندي الممتاز.