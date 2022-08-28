سيلتك يحقق أكبر فوز خارج الديار في تاريخ اسكتلندا

حقق سيلتك فوزا ساحقا على مضيفه دندي يونايتد 9 - صفر يوم الأحد، في المرحلة الخامسة من الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم.
وحقق سيلتك فوزه الخامس على التوالي ليستعيد موقعه في الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه غلاسكو رينجرز.
مادة اعلانية
وسجل الياباني كيوجو فوروهاشي ثلاثة أهداف (هاتريك) وأضاف الإسرائيلي ليل عبادة ثلاثة أهداف أخرى (هاتريك).
وتكفل جوتا وجوزيب يورانوفيتش وكارل ستارفيلت بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى لسيلتك.
وحقق سيلتك أكبر فوز له منذ أن تغلب على ابردين بنفس النتيجة في 2010.
وبفوزه الذي حققه يوم الأحد، يكون سيلتك قد سجل أكبر انتصار خارج الديار في تاريخ الدوري الاسكتلندي الممتاز.
اقرأ أيضاً
-
رينجرز ينسحب من مواجهة سيلتك الودية في أسترالياانسحب رينجرز من مواجهة غريمه سيلتك في بطولة ودية لكرة القدم في سيدني بأستراليا في نوفمبر، فيما كان يمكن أن تكون أول قمة اسكتلندية خارج البلاد.وكان من ... رياضة
-
مدرب سيلتك: مهارات صلاح لا يستطيع فعلها إلا ميسييرى نيل لينون، المدرب السابق لسليتك الاسكتنلدي، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي أقرب لاعب من ناحية المستوى لليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان ... رياضة عالمية
-
المخضرم جو هارت يواصل مسيرته مع سيلتكتعاقد نادي سيلتك المنافس في الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم مع حارس المرمى الانجليزي المخضرم جو هارت لاعب توتنهام هوتسبير اللندني لمدة ثلاثة ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية