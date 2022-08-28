ماتياس بوغبا يستعين بعصابة لابتزاز شقيقه

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، يوم الأحد، أن بول بوغبا، لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي، أخبر السلطات أن شقيقه الأكبر ماتياس يعمل على ابتزازه بالتعاون مع عصابة منظمة.

وتوعد ماتياس بوغبا، وهو أيضًا لاعب كرة قدم محترف، السبت، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات (الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية)، الكشف عن أمور كبيرة بشأن شقيقه بول بوغبا ووكيلته رافاييلا بيمنتا التي خلفت الراحل مينو رايولا وكيليان مبابي أيضا.

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وأعلن بوغبا في وقت لاحق، مساء الأحد، أنه يتعرض لمحاولة ابتزاز.

وبحسب تقرير نشره موقع "فرانس إنفو"، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في احتمال محاولة ابتزاز من قبل عصابة منظمة، وقال التقرير: خلال مقابلات مختلفة مع السلطات، كشف بول بوغبا إنه حوصر من قبل أصدقاء الطفولة ورجلين مقنعين مسلحين ببنادق في باريس، وطلبت العصابة منه 13 مليون يورو، وشقيقه ماتياس جزءاً منها.

ويدعي بطل العالم 2018 أنه ضحية تهديدات ومحاولة ابتزاز من أخيه الأكبر وأصدقاء الطفولة، وأخبر قسم الجريمة أن العصابة طلبت منه المبلغ وقامت بإرهابه عدة مرات، بما في ذلك في مركز تدريب يوفنتوس في تورينو، حيث أخبر الشرطة أنه تعرف على شقيقه ماتياس بوغبا من بين المشتبه بهم.

ولفتت التقرير، إلى أن بوغبا أخطر السلطات، بأنه بين يومي 25 و29 عندما خاص منتخب فرنسا مباراتين وديتين ضد ساحل العاج وجنوب إفريقيا، تم جره من قبل أصدقائه إلى شقة في باريس، وألقوا عليه اللوم لعدم مساعدة عائلته ماليا منذ أن أصبح لاعبا محترفا، ومن بين هؤلاء رجلان مسلحان طلبا 13 مليون يورو مقابل الخدمات المقدمة زاعمين أنهما قاما بحمايته بسرية لمدة 13 عاما.

وأكد لاعب يوفنتوس للمحققين أنه شاهد مبتزيه عدة مرات، لاسيما في أبريل بمانشستر، ثم في يوليو في مركز تدريب يوفنتوس تعرف حينها على شقيقه الأكبر، الذي تربطه علاقة متوترة معه، وهو من بين الأشخاص الذين يتهمهم بوغبا بترويعه، واتصل بوغبا بمحامي النادي الذين قرروا إخطار الشرطة.

وأوضح بوغبا للسلطات أنه كان على تواصل دائم مع أصدقاء طفولته ولم يتردد أبدا في مساعدتهم ماديا عندما كانوا في حاجة، حتى يناير الماضي، عندما طرد من منزله أحد أصدقائه الذي كان يستضيفه في مانشستر، وأنه قام بفعل ذلك بعدما استخدم الشخص بطاقته الائتمانية لسرقة 200 ألف يورو منه.