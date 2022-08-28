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كلوب بعد الفوز الساحق: تراجعنا لسبب ما

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كلوب خلال اللقاء ويظهر بجانبه مدرب بورنموث

كلوب بعد الفوز الساحق: تراجعنا لسبب ما

لندن - د ب أ

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وصف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، فوز فريقه 9 - صفر على بورنموث بالمرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالمثالي، حيث نجح فريقه في تحقيق رقم قياسي بعد فوزه بتلك النتيجة.

ودخل ليفربول قائمة الأندية التي فازت بتسعة أهداف في الدوري الإنجليزي، إلى جانب كل من مانشستر يونايتد وليستر سيتي وتوتنهام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن كلوب أجاب حينما تم سؤاله عن وصف لتلك المباراة بكلمة واحدة : فوز مطلوب.

وأضاف:بعد فترة إعداد قصيرة ونتائج متذبذبة، فاز الفريق بالدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي، لعبنا بشكل جيدا ثم تراجعنا لسبب ما.

وتابع كلوب: لم نكن سعداء بالطريقة التي لعبنا بها، كان لدينا لحظات جيدة في كل المباريات حيث أظهرنا قوتنا خلالها، وأشياء أخرى علينا التطور فيها.

وأوضح: ذلك ما كان علينا فعله اليوم، لكن لا يمكنك عمل قائمة وفعل ما تريده خطوة بخطوة.

من جانبه قال سكوت باركر، مدرب بورنموث: هذا أصعب يوم في حياتي كلاعب وكذلك كمدرب، هذا أصعب يوم واجهته في مسيرتي كلها بالتأكيد.

وأضاف: من الواجب القول أن تلك المباراة كانت تجربة قاسية وصعبة وصادمة، بالنظر إلى النتيجة.

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