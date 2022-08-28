ماتياس بوغبا يهدد بفضح شقيقه بول ومبابي

كشف ماتياس، شقيق النجم الفرنسي بول بوغبا، أنه سيكشف النقاب عن تفاصيل صادمة بشأن شقيقه لاعب يوفنتوس الإيطالي وكذلك ضد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي.
ونشر الشقيق الأكبر لبوغبا عدة فيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال عبرها أن لديه معلومات ليكشفها عن شقيقه الصغر بول ومحاميه إضافة إلى كيليان مبابي.
وأضاف: العالم بأسره، يستحق معرفة أشياء معينة، من أجل اتخاذ قرار بمعرفة كاملة بالحقائق، إذا كان بول بوغبا يستحق حقا الإعجاب والاحترام ومكانه في منتخب فرنسا، إذا كان شخصا جديرا بالثقة وإذا كان يستحق أن يؤخذ كمثال لشباب العالم والعلامات التجارية.
وواصل: سأكشف أمورا عن نزاهة محاميه، وأمورا مهمة عن كيليان مبابي، والعديد من الشهادات ستؤكد أقوالي، وستحدث ضجة كبيرة.
-
ديشان يوجه رسالة إلى بوغبا قبل المونديالأعرب ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم عن ثقته مجددا في قيام بول بوغبا بدور بارز مع المنتخب في كأس العالم 2022 المقررة في قطر، رغم ... رياضة عالمية
-
بوغبا يرفض الخضوع لجراحة في الركبة.. ويغيب 5 أسابيعأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي يوم الثلاثاء، أن لاعب وسطه الدولي الفرنسي بول بوغبا سيغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع لكنه لن يخضع لجراحة في الركبة كانت ... رياضة عالمية