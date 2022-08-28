ماتياس بوغبا يهدد بفضح شقيقه بول ومبابي

كشف ماتياس، شقيق النجم الفرنسي بول بوغبا، أنه سيكشف النقاب عن تفاصيل صادمة بشأن شقيقه لاعب يوفنتوس الإيطالي وكذلك ضد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي.

ونشر الشقيق الأكبر لبوغبا عدة فيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال عبرها أن لديه معلومات ليكشفها عن شقيقه الصغر بول ومحاميه إضافة إلى كيليان مبابي.

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وأضاف: العالم بأسره، يستحق معرفة أشياء معينة، من أجل اتخاذ قرار بمعرفة كاملة بالحقائق، إذا كان بول بوغبا يستحق حقا الإعجاب والاحترام ومكانه في منتخب فرنسا، إذا كان شخصا جديرا بالثقة وإذا كان يستحق أن يؤخذ كمثال لشباب العالم والعلامات التجارية.

وواصل: سأكشف أمورا عن نزاهة محاميه، وأمورا مهمة عن كيليان مبابي، والعديد من الشهادات ستؤكد أقوالي، وستحدث ضجة كبيرة.

