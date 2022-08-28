نيوكاسل يتعادل مع وولفرهامبتون.. ووست هام ينهي بدايته المهتزة

وضع وست هام يونايتد حدا لبدايته المهتزة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على مضيفه أستون فيلا، يوم الأحد، في المرحلة الرابعة للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل وولفرهامبتون 1 - 1 مع ضيفه نيوكاسل.

ويدين وست هام بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه بابلو فورنالس، الذي أحرز الهدف الوحيد للفريق اللندني في المباراة، التي أقيمت على ملعب (فيلا بارك).

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كان وست هام خسر مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست وبرايتون، قبل أن يحصد أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة العريقة هذا الموسم، ليحتل المركز السادس عشر، بفارق الأهداف خلف أستون فيلا، صاحب المركز الخامس عشر، المتساوي معه في نفس الرصيد.

من جانبه، أهدر وولفرهامبتون فوزا كان في متناوله، بعدما سقط في فخ التعادل 1 - 1 مع ضيفه نيوكاسل يونايتد، في الوقت القاتل.

وبقي وولفرهامبتون في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد نقطتين، ليصبح أحد ثلاثة فرق عجزت عن تحقيق أي فوز بالبطولة خلال الموسم الحالي حتى الآن، في حين رفع نيوكاسل رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، علما بأن هذا هو التعادل الثالث على التوالي للفريق.

وبادر روبين نيفيز بالتسجيل لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 38، غير أن آلان سانت ماكسيمين سجل هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 90.