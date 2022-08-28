هالاند يعلق على أنانية فودين

أبدى النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، سعادته بعد تسجيله ثلاثة أهداف مكنت فريقه من الفوز على كريستال بالاس 4 - 2، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال هالاند بعد المباراة: من أجل تلك المباريات أنا أتواجد في هذا الفريق، لتغيير الأمور وقلب النتيجة حينما نمر بأوقات صعبة.

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وأضاف: بالطبع ما رأيته اليوم على أرضية الملعب جعلني سعيدا، وشعرت بالتواصل مع زملائي، بالطبع سيتطلب الأمر المزيد من الوقت لكنني أعلم أن ذلك سيحدث وستتحسن الأمور وهذا شعور جيد.

وتابع هالاند: أخيرا مرر لي فيل فودين الكرة، هذا شعور جيد أننا نلعب معا وهذا عظيم، لا نهتم بمن سيسجل، الأمر يتعلق بعقلية الفوز.

من جانبه قال جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي: لقد سجلنا العديد من الأهداف، لكن المشكلة في أننا تلقينا المزيد منها، لقد عانينا من عدم الراحة في أوقات عديدة.

وأضاف: كنا محظوظين بالعودة. ما حدث في الماضي يجعلنا نخسر مباراة اليوم، الدوري الإنجليزي لا ينتظر والفرق قوية للغاية، إذا أهدرت النقاط فلن تتمكن من العودة.