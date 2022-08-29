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أسطورة الشطرنج: ريال مدريد أجبرني على قول رونالدو أفضل من ميسي

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رونالدو ميسي
كارلسن وميسي ورونالدو

أسطورة الشطرنج: ريال مدريد أجبرني على قول رونالدو أفضل من ميسي

العربية.نت

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كشف الأسطورة ماغنوس كارلسن بطل الشطرنج أنه طُلب منه ذات مرة أن يقول إن لاعبه المفضل هو كريستيانو رونالدو، خلال زيارته إلى نادي ريال مدريد.

واعترف بطل الشطرنج العالمي خمس مرات البالغ "31 عاما": لقد ذهبت إلى مدريد لحضور العديد من المباريات، وأخبروني ذات مرة أنهم سيجرون مقابلة، وسألوني عن لاعبي المفضل، قلت حينها إن إيسكو الأفضل في تلك الفترة، وقال لي أحدهم قبل التسجيل: حسنا، قل رونالدو.

وأضاف ماغنوس كارلسن: أعتقد أنه من الصعب جدا تقديم أي لاعب على ليونيل ميسي، لطالما أحببت البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنني أعتقد أن ميسي الأفضل.

وجاءت تصريحات ماغنوس عبر "بودكاست" كشف عبره عن رأيه الحقيقي حول أفضل لاعب كرة قدم عبر كل العصور، كاشفا أن الأرجنتيني ميسي، اللاعب السابق لبرشلونة، هو الأفضل.

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