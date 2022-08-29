الاعتداء على مهاجم برشلونة في سطو مسلح

كشفت تقارير إعلامية، يوم الاثنين، أن لصوصا مسلحين اقتحموا منزل الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم برشلونة الإسباني، في ساعة مبكرة من، صباح يوم الاثنين، واعتدوا على اللاعب وزوجته.
وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن اللاعب وزوجته أليشا أصيبا بجروح طفيفة، ولم يؤكد أوباميانغ (33 عاما) أي تفاصيل عن السرقة.
وأوضحت الشرطة أن هذه هي المرة الثانية خلال الشهرين الماضيين التي يتعرض فيها منزل أوباميانغ في كاستيلديفيلس، إحدى ضواحي العاصمة برشلونة، للسطو على الرغم من أن اللاعب وعائلته لم يكونوا في المنزل أثناء الاقتحام الأول.
وبحسب تقارير إعلامية، اقتحم أربعة رجال مقنعين منزله يوم الاثنين وهددوا اللاعب وعائلته بالأسلحة النارية. وضربوا أوباميانغ وزوجته وأجبروهما على فتح خزنة لسرقة المجوهرات.
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