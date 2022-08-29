باركلي ينفصل عن تشيلسي بالتراضي

أعلن تشيلسي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الإثنين أنه انفصل بالتراضي عن لاعب الوسط روس باركلي.



وكان باركلي (28 عاما) قد ترك فريق طفولته إيفرتون وانضم إلى تشيلسي في 2018 قبل أن يخوض 100 مباراة مع النادي اللندني في جميع المسابقات ويسجل 12 هدفا.



وساعد باركلي تشيلسي على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية، لكنه عانى من أجل الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية، وقضى موسما على سبيل الإعارة في أستون فيلا.



وكانت آخر مباراة خاضها باركلي مع تشيلسي أمام واتفورد في مايو ، وسجل هدفا بضربة رأس ليفوز ناديه في ختام الموسم الماضي.



وقال تشيلسي في بيان بموقعه على الإنترنت: نود أن نشكر روس على مساهماته مع تشيلسي، ونتمنى له التوفيق في باقي مسيرته.



وسيبحث باركلي، الذي خاض 33 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، عن فريق جديد في انتقال مجاني.

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