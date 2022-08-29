بنزيمة ينقذ ريال مدريد من فخ إسبانيول

أحرز النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة هدفين في الوقت القاتل في مرمى إسبانيول، ليقود فريقه ريال مدريد لمواصلة انطلاقته المثالية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وحقق الريال (حامل اللقب) انتصاره الثالث في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، عقب فوزه المثير 3 - 1 على مضيفه إسبانيول، مساء الأحد، في المرحلة الثالثة للمسابقة.
وارتفع رصيد الريال إلى 9 نقاط، ليتربع على الصدارة بفارق الأهداف أمام اقرب ملاحقيه ريال بيتيس، المتساوي معه في نفس الرصيد، محققا العلامة الكاملة في البطولة حتى الآن.
في المقابل، توقف رصيد إسبانيول، الذي تكبد خسارته الثانية على التوالي في البطولة، عند نقطة واحدة، في المركز السادس عشر.
وتقدم الريال بهدف عن طريق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 12، لكن خوسيلو منح التعادل لإسبانيول في الدقيقة 43.
ومنح بنزيمة النقاط الثلاث للريال بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 88، قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة حرة مباشرة في مرمى لياندرو كابريرا لاعب إسبانيول، الذي حرس عرين الفريق المضيف في الوقت الضائع، عقب طرد حارس مرمى النادي الكتالوني بنيامين ليكومت.
يذكر أن ريال مدريد بدأ حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي، بالفوز على ألميريا وسيلتا فيغو في أول جولتين للدوري الإسباني هذا الموسم.
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