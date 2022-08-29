توخيل: نرغب في ضم عدة لاعبين

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إن الفريق قد يتعاقد مع لاعبين جدد قبل انتهاء فترة الانتقالات في الأول من سبتمبر لكنه سيركز على تشكيلته الحالية إذا لزم الأمر.



وفي حديثه قبل مواجهة ساوثامبتون يوم الثلاثاء قال توخيل إنه يركز تماما على المباراة التي تنتظره حيث يتطلع لتحقيق ثلاثة انتصارات من خمس مباريات بعد فوزه على ليستر سيتي 2-1 مؤخرا.



وأبلغ توخيل مؤتمرا صحافيا: في الوقت الحالي قد نحتاج إلى مزيد من اللاعبين في بعض المراكز لكن فترة الانتقالات تقترب من نهايتها وعندما يأتي الأول من سبتمبر سأكون مدربا سعيدا مهما حدث. سأحاول البحث عن حلول ولن أشغل نفسي كثيرا بما يمكن أن يحدث.



وربطت تقارير تشيلسي باحتمال التعاقد مع ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي وأوباميانغ مهاجم برشلونة.



وأضاف توخيل: نركز فقط على وضعنا الحالي. هدفنا الفوز على ساوثامبتون وتحسين وضع الفريق. هذا ما سنفعله بغض النظر عن قدوم لاعبين جدد أم لا.



وسحق تشيلسي منافسه ساوثامبتون 6-صفر الموسم الماضي لكن توخيل أكد أن فريقه لن يستخف بمضيفه الذي يحتل المركز 13.



وقال توخيل: نتوقع دائما مباراة قوية بدنيا في ساوثامبتون مع الكثير من الركض والضغط الشديد. نحتاج للاستعداد جيدا للحصول على فرصة لتكرار ما فعلناه الموسم الماضي.

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