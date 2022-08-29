دورتموند يستبعد رحيل بيلينغهام

استبعد سيبستيان كيل، مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، بيع النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية التي تغلق يوم الخميس المقبل.

وتردد أن ليفربول الإنجليزي يرغب في ضم لاعب خط الوسط بيلينغهام "19 عاما"، لكن كيل قال في تصريحات لشبكة "سكاي" التلفزيونية يوم الأحد إن اللاعب لن يرحل الآن.

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وأضاف كيل: سيستمر معنا، يمكنني ضمان ذلك.

وتابع: لم يكن هناك أي استفسار لكن بالتأكيد هناك الكثير من الاهتمام. ليس لدينا أي شيء يجب أن نحسمه الآن، وكي أكون صادقا، فاللاعب ليس مهتما بالانتقال إلى أي مكان آخر هذا الصيف، أعرف هذا من اللاعب ومن عائلته.

وكان بيلينغهام قد انضم إلى دورتموند عام 2020 بعقد يستمر حتى عام 2025، ويشكل أحد العناصر الأساسية بالفريق.

وقال سيبستيان كيل إنه يأمل في استمرار بيلينغهام مع الفريق إلى ما بعد عام 2023 لكنه اعترف بأن سياسة دورتموند في العمل التي تعتمد على استقطاب المواهب الشابة البارزة، تحمل أيضا مخاطرة إمكانية انتقال اللاعبين بشكل سريع إلى أندية أكبر، مثلما انتقل جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في العام الماضي وإرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي مؤخرا.

وقال كيل :نحن جميعا نأمل في الاحتفاظ باللاعبين لعام واحد أو عامين آخرين. لكن في النهاية، مهمتنا هي تطوير الفريق طوال الوقت.

وأضاف: علينا أن نتقبل واقع أن اللاعبين يرغبون في وقت ما في الانتقال، من منظور اقتصادي ورياضي.