ريال مدريد يتعاقد مع لاعب برشلونة

تعاقد ريال مدريد الإسباني مع إيكر برافو لاعب باير ليفركوزن على سبيل الإعارة لموسم واحد.



وقضى برافو أكثر من عشرة أعوام في صفوف قطاعات الناشئين في برشلونة قبل انتقاله إلى ليفركوزن العام الماضي.



وتدرج برافو في صفوف المنتخبات الإسبانية حتى وصل لمنتخب الشباب تحت 19 عاما، كما شارك في مباراتين كبديل مع ليفركوزن على مستوى كافة المسابقات في الموسم الماضي.



وأوضح ليفركوزن عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين أنه توصل لاتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال المهاجم الشاب (17 عاماً) إلى إسبانيا.



ومن المتوقع أن يشارك برافو في الفريق الرديف لريال مدريد في الموسم الحالي.

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