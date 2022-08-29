.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ريال مدريد يتعاقد مع لاعب برشلونة

  • الخط
mBqcAsBb
برافو قضى 10 أعوام في فئات برشلونة العمرية

ريال مدريد يتعاقد مع لاعب برشلونة

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تعاقد ريال مدريد الإسباني مع إيكر برافو لاعب باير ليفركوزن على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وقضى برافو أكثر من عشرة أعوام في صفوف قطاعات الناشئين في برشلونة قبل انتقاله إلى ليفركوزن العام الماضي.

وتدرج برافو في صفوف المنتخبات الإسبانية حتى وصل لمنتخب الشباب تحت 19 عاما، كما شارك في مباراتين كبديل مع ليفركوزن على مستوى كافة المسابقات في الموسم الماضي.

وأوضح ليفركوزن عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين أنه توصل لاتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال المهاجم الشاب (17 عاماً) إلى إسبانيا.

ومن المتوقع أن يشارك برافو في الفريق الرديف لريال مدريد في الموسم الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد حجم الدمار في الولايات السودانية المتضررة من الفيضانات العربية ترصد حجم الدمار في الولايات السودانية المتضررة من الفيضانات
اكتشف المزيد