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رينان لودي ينتقل من أتلتيكو مدريد إلى نوتنغهام فورست

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رينان لودي
لودي بات اللاعب رقم 18 الذي يتعاقد مع نوتنغهام خلال الفترة الحالية

رينان لودي ينتقل من أتلتيكو مدريد إلى نوتنغهام فورست

العربية.نت

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أكمل نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين ضم الظهير الأيسر رينان لودي من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود خيار للشراء.

وسيدفع نوتنغهام 5 ملايين يورو ثمناً لإعارة اللاعب البرازيلي مدة موسم واحد، لتكون الصفقة رقم 18 التي يبرمها النادي الصاعد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

انضم اللاعب البرازيلي الدولي إلى أتلتيكو قادماً من أتلتيكو باراناينسي في يونيو 2019، وخاض 84 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وسجل أربعة أهداف وأضاف ست تمريرات حاسمة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا جزءًا من تشكيلة أتلتيكو مدريد الحائزة على اللقب في موسم 2020-21 ، ويستهدف التواجد في كأس العالم مع منتخب البرازيل بعد خوضه 15 مباراة دولية.

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