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شقيق بوغبا: بول لجأ إلى السحر لإيذاء مبابي

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بوغبا ومبابي

شقيق بوغبا: بول لجأ إلى السحر لإيذاء مبابي

العربية. نت

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كشف ماتياس شقيق النجم الفرنسي بول بوغبا، أن لاعب يوفنتوس الإيطالي لجأ إلى السحر من أجل إيذاء زميله في المنتخب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وشن الشقيق الأكبر لبوغبا حملة شرسة في اليومين الماضيين، وتوعد بكشف تفاصيل صادمة عن لاعب خط الوسط الفرنسي.

ماتياس وبوغبا
ماتياس وبوغبا

واستنكر نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم ونادي يوفنتوس الإيطالي بول بوغبا تهديدات ومحاولات ابتزاز من عصابة منظمة ضده، بعد أن توعّد شقيقه الأكبر ماتياس بالكشف عن أمور كبيرة.

وقال ماتياس إن بوغبا لجأ إلى استخدام السحر من أجل إيذاء زميله مبابي، مضيفا في تغريدة عبر "تويتر": مبابي، ليس لدي أي شيء سلبي ضدك، كل شيء صحيح ومثبت والساحر معروف، أشعر بالأسف لهذا الأخ، المنغمس في السحر، ليس من الجيد أن يكون لديك منافق وخائن بالقرب منك.

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