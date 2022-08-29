لماذا رفض صلاح الحديث مع الإعلام عقب الفوز التاريخي ؟

رفض النجم المصري محمد صلاح الحديث مع الصحافيين عقب فوز ليفربول 9-0 على بورنموث يوم السبت، بعدما عجز عن المساهمة بأي من أهداف فريقه في مرمى الخصم، وإهداره فرصتين بشكل غريب خلال مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان من الغريب أن لا يظهر اسم محمد صلاح ضمن قائمة مسجلي الأهداف في مباراة بورنموث، كما سجل هدفين في 4 جولات من مسابقة الدوري أمام فولهام ومانشستر يونايتد.



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وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو" فإن صلاح غادر غرفة الملابس عقب الفوز التاريخي وسار وسط الصحافيين، وعندما سأله رجال الإعلام عن إجراء مقابلة سريعة رفض النجم المصري بأدب وبابتسامة خجولة، وقال ضاحكاً: لا لم أسجل أي هدف.

ووفقاً للصحيفة المقربة من النادي الأحمر فإن صلاح أصيب بالإحباط لعدم مشاركته في الأهداف وليس فقط لأن عقده الجديد يمنحه مكافآت تتعلق بالأداء والأهداف والتمريرات الحاسمة.

ولم يعد صلاح هدافاً للدوري الإنجليزي كعادته، إذ يتأخر عن إيرلنغ هالاند المتصدر بأربعة أهداف، كما أنه لم يعد هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل الكولومبي لويس دياز ثنائيته في مرمى بورنموث.

