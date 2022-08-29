مانشستر يونايتد يقترب من إتمام صفقة البرازيلي أنتوني

سينضم الجناح البرازيلي الشاب أنتوتي الى مانشستر يونايتد قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني وفق ما أفادت تقارير صحافية بريطانية يوم الاثنين
ووافق بطل إنجلترا 20 مرة على دفع 80.75 مليون جنيه بالاضافة إلى 4.25 ملايين مكافآت، وفق ما أفادت شبكة "سكاي سبورتس"، هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ووسائل إعلام أخرى الاثنين قبل إغلاق سوق الانتقالات الخميس.
وقد يكون أنتوني (22 عامًا) ثاني لاعب يلتحق بمدربه السابق في أياكس الهولندي إريك تن هاغ بعد وصول أيضًا قلب الدفاع الارجنتيني ليساندرو مارتينيز هذا الصيف.
كما وصل الى ملعب أولد ترافورد الظهير الأيسر الهولندي تايريل مالاسيا من فينورد، البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد الاسباني والدنماركي كريستيان إريكسن من برنتفورد، ويأمل تن هاغ في بقاء النجم كريستيانو رونالدو رغم رغبة البرتغالي في المغادرة إلى فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا.
سيسعى يونايتد لتحقيق فوزه الثالث تواليًا في الدوري عندما يحل على ليستر سيتي الخميس في المرحلة الخامسة، ساعات قبل إغلاق سوق الانتقالات.
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