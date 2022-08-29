هاري كين يأمل في تحطيم رقم شيرر التاريخي

يأمل هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير في تحطيم سجل آلان شيرر التهديفي على مر العصور في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن سجل هدفين أمام نوتنجغام فورست ليتقدم للمركز الثالث في قائمة هدافي البطولة عبر تاريخها.



وأهدر كين ركلة جزاء لكنه سجل هدفين ليتجاوز 200 هدف في الدوري خلال مسيرته ليحافظ توتنهام على بدايته الخالية من الهزائم هذا الموسم بفوزه 2-صفر على ملعب نوتنغهام يوم الأحد.



وكان هذا هو الهدف 187 لمهاجم إنجلترا في الدوري الإنجليزي الممتاز،إضافة لتسعة أهداف في دوري الدرجة الثانية وخمسة في دوري الدرجة الثالثة.



وانضم قائد إنجلترا البالغ عمره 29 عاما إلى آندي كول برصيد 187 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل شيرر (260) ووين روني

(208)أهدافا أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة.



وقال كين لوسائل إعلام: لا يزال الطريق طويلا بالتأكيد لكني ما زلت أشعر بالجاهزية البدنية وأمامي سنوات طويلة أخرى في الملاعب، في كل موسم أرغب في تسجيل المزيد من الأهداف. أريد أن أكون ضمن هذه الأسماء البارزة. أنا متحمس لخوض هذا التحدي.



وواصل: آلان ووين من أفضل مهاجمي إنجلترا على الإطلاق لذا فإن الوجود معهما في هذه القائمة يشعرني بالفخر. أريد الوصول إلى أبعد مدى في هذه الرياضة. كانت بداية جيدة للموسم.



وكان هذا ثالث فوز لتوتنهام في أربع مباريات ليحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد عشر نقاط بفارق نقطتين خلف غريمه في شمال لندن نادي أرسنال.



وسجل كين أربعة أهداف هذا الموسم وكان مستواه عاملا أساسيا في أفضل بداية لتوتنهام لموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2009-2010 حين استهل الفريق مشواره بتحقيق أربعة انتصارات متتالية.



وفي الأسبوع الماضي، سجل كين رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز لأكبر عدد من الأهداف مع ناد واحد متجاوزا رصيد سيرجيو أغويرو مع مانشستر سيتي.



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