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أتلتيكو مدريد يعوض رحيل لودي بريغيلون

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ريغيلون
اللاعب الإسباني تكون في أكاديمية ريال مدريد

أتلتيكو مدريد يعوض رحيل لودي بريغيلون

مدريد - رويترز

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أعلن أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع الإسباني سيرجيو ريغيلون ظهير أيسر توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وتخرج ريغيلون في أكاديمية ريال مدريد تحت قيادة مدرب فريق الشباب وقتها زين الدين زيدان وانضم إلى توتنهام في 2020 بعدما قضى موسما واحدا على سبيل الإعارة مع إشبيلية الذي فاز معه بالدوري الأوروبي.

وخاض اللاعب البالغ عمره 25 عاما 67 مباراة في كل المسابقات خلال موسمين له مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم ريغيلون إلى أتلتيكو لتعويض الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي الذي انتقل إلى نوتنغهام فورست على سبيل الإعارة.

وقال النادي الإسباني إن اللاعب أجرى للتو جراحة لعلاج مشكلة في أعلى الفخذ عانى منها الموسم الماضي لكنه لم يكشف عن موعد عودته للمنافسات.

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