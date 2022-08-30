الأورغوياني كافاني ينضم إلى فالنسيا

أعلن نادي فالنسيا الإسباني يوم الاثنين تعاقده مع المهاجم الأوروغوياني الدولي إدينسون كافاني بعقد يمتد لعامين.



وانضم (35 عاماً) لفالنسيا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد في وقت سابق من العام الجاري.



وتلقى كافاني الهداف السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي، عروضا عدة هذا الصيف لكنه فضل الانتقال إلى بلنسية بعقد يمتد حتى يونيو 2024.



وبانضمامه إلى فالنسيا سيكون كافاني قد شارك في أربعة من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، منذ رحيله عن فريق دانوبيو الأوروغوياني وانتقاله إلى باليرمو قبل أن يحترف في صفوف نابولي وسان جيرمان ومانشستر.



وفاز كافاني بلقب الدوري الفرنسي ست مرات مع سان جيرمان، الذي رحل عنه وهو يحمل لقب الهداف التاريخي للنادي برصيد 200 هدف، قبل انتقاله إلى مانشستر في 2020.



وعانى كافاني من الإصابات وشارك مع مانشستر في 41 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي وسجل 12 هدفا.

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