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الغموض يحيط بمشاركة صفقة نيوكاسل القياسية أمام ليفربول

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إيساك
المهاجم السويدي انتقل مقابل 58 مليون جنيه إسترليني

الغموض يحيط بمشاركة صفقة نيوكاسل القياسية أمام ليفربول

نيوكاسل - د ب أ

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قد يضطر إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي للانتظار حتى قبل 75 دقيقة من بداية المباراة أمام ليفربول لمعرفة ما إذا كان ألكسندر إيساك المنتقل للفريق في صفقة قياسية يستطيع المشاركة أم لا.

وانتقل السويدي الدولي إيساك إلى نيوكاسل مقابل 58 مليون جنيه إسترليني قادما من ريال سوسيداد الإسباني يوم الجمعة الماضي، لكنه لم يستطع المشاركة في المباراة التي تعادل فيها الفريق مع وولفرهامبتون بهدف لمثله، الأحد، نظرا لعدم صدور تصريح العمل الخاص به.

وقال هاو خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء إن الوضع يبقى كما هو فيما يتعلق بألكسندر، وزاد: مازلنا لا نعرف، أتمنى ذلك، سيكون من الرائع مشاهدته وهو يشارك معنا، لكن مصيرنا في أيدي أشخاص آخرين، نتمنى بشدة حدوث ذلك قبل المباراة، لكن لا توجد ضمانات حتى الآن.

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