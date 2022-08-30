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باير ليفركوزن يستعير هودسون-أودوي من تشيلسي

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هودسون أودوي تشيلسي توتنهام
اللاعب الإنجليزي الشاب خاض أكثر من 100 مباراة مع تشيلسي

باير ليفركوزن يستعير هودسون-أودوي من تشيلسي

لندن - د ب أ

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أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع الإنجليزي كالوم هودسون-أودوي بعقد إعارة لمدة موسم واحد من تشيلسي الإنجليزي.

وتعاقد ليفركوزن مع هودسون-أودوي بعد تأكد غياب المهاجمين كريم بلعربي وأمين عدلي لفترة طويلة بسبب الإصابات، وسيبدأ اللاعب التدريبات مع الفريق اعتبارا من الأربعاء.

وقال سيمون رولفس مدير الكرة بنادي ليفركوزن :لقد أضفنا لاعب جناح سريع وقادر على الاختراق بالتعاقد مع هودسون-أودوي. لديه كل المقومات لتقديم المساعدة لنا على الفور.

وأضاف: كالوم خاض أكثر من 100 مباراة مع تشيلسي وأثبت نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك في دوري أبطال أوروبا. وضمه سيقدم الإضافة لأدائنا الهجومي. نحن سعداء للغاية بإتمام هذه الصفقة.

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