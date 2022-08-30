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غريزمان يقود أتلتيكو إلى الفوز على فالنسيا

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غريزمان
أنطوان محتفلاً بهدفه

غريزمان يقود أتلتيكو إلى الفوز على فالنسيا

العربية.نت

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تغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه فالنسيا يوم الاثنين بهدف دون في ختام منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف المباراة الوحيد لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 66.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

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