غريزمان يقود أتلتيكو إلى الفوز على فالنسيا

تغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه فالنسيا يوم الاثنين بهدف دون في ختام منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف المباراة الوحيد لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 66.

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ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.