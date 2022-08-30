غوارديولا: يجب تفادي التأخر بالنتيجة

يدرك الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه لا يمكن أن يواصل تحقيق الانتصارات بشق الأنفس في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعادل سيتي حامل اللقب مع مضيفه نيوكاسل يونايتد 3 - 3 بعد أن كان متأخرا 1 - 3 ثم فاز على ضيفه كريستال بالاس 4 - 2 بعد أن كان متأخرا صفر - 2 بفضل ثلاثية النرويجي إيرلينغ هالاند "هاتريك".
وكشف غوارديولا اليوم الثلاثاء قبل مواجهة نوتنغهام فورست "علينا أن نحاول تفادي هذا الأمر، من ناحية هو شيء جيد لأننا في السابق عندما كنا نتأخر كان من الصعب علينا العودة، والآن أثبتنا في الموسم الماضي وهذا الموسم أن بمقدورنا القيام بذلك لكن علينا أن نحاول وأن نتفادى ذلك بقدر المستطاع. علينا أن نعدل هذا الأمر، إنه خطير، يوما ما لن نتمكن من العودة".
ولدى سؤاله عما إذا كان ضعف خط الدفاع ناجما عن لعب مانشستر سيتي بطريقة أكثر هجومية بعد التعاقد مع هالاند، أكد غوارديولا "الأمر مناقض تماما، طالما الكرة بعيدة عن مرماك تكون في أمان أكثر".
وأشار "نحن نسجل الكثير من الأهداف أيضا وفي نفس الوقت نستقبل الكثير من الأهداف، وإذا لم نوقف ذلك ستكون الأوضاع صعبة، لا يمكن أن تسجل دائما أربعة أو خمسة أهداف للفوز بمباراة على مدار عدة أشهر، علينا أن نتحسن".
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