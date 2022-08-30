كلوب: لاعبو ليفربول ليسوا أغبياء.. الفوز الغريب لن يتكرر

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أن لاعبي فريقه ليسوا "أغبياء" لينخدعوا بما سمّاه "النتيجة الغريبة" التي حدثت أمام بورنموث في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفاز ليفربول على بورنموث بتسعة أهداف دون مقابل في نتيجة تاريخية، أطاحت بسكوت باركر مدرب الفريق المهزوم يوم الثلاثاء.
وقال كلوب في مؤتمر صحافي قبل ملاقاة نيوكاسل يوم الأربعاء: الأولاد ليسوا أغبياء ليركنوا للراحة بعد تحقيق أول انتصار في الدوري خلال الموسم الجاري.
وواصل: ما حدث أمام بورنموث كان غريباً، أريد الاحتفاظ بهذه الطريقة التي لعبنا بها المباراة، صحيح أننا فعلنا المثل في مباريات أخرى لكن لم نسجل 9 أهداف من قبل، ولا أتوقع أن تحدث نتيجة غريبة مثل هذه مستقبلاً لأسباب واضحة.
وأكد المدرب الألماني أن المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا سيعود إلى التدريبات بعد المباراة القادمة، وأتبع: جوتا يمكن أن يتدرب اعتبارا من يوم الخميس لكن تياغو بعد ذلك بقليل.
وشارك تياغو في فوز ليفربول بمباراة درع المجتمع على مانشستر سيتي وتعادله 2-2 مع فولهام قبل تعرضه لإصابة.
-
صلاح أسوأ لاعب في فوز ليفربول التاريخيحصل النجم المصري محمد صلاح على أسوأ تقييم بين زملائه في فريق ليفربول، في المباراة التي شهدت تفوق الفريق على خصمه بورنموث بتسعة أهداف دون مقابل.وحقق ... رياضة عالمية
-
بورنموث يقيل مدربه بعد هزيمة ليفربول التاريخيةأقال بورنموث مدربه سكوت باركر يوم الثلاثاء وبعد ثلاثة أيام من الخسارة 9-صفر أمام ليفربول في أنفيلد في ثالث هزيمة على التوالي في الدوري الإنجليزي ... رياضة عالمية
-
ليفربول يمزق شباك بورنموث بـ 9 أهداف.. ويعادل الرقم القياسيانتزع ليفربول فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بشكل مذهل عندما عادل الرقم القياسي لأكبر فوز في حقبة الدوري الممتاز بسحق ... رياضة عالمية