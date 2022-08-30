كونتي: توتنهام يحتاج إلى فترتي انتقالات للمنافسة

أكد أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير قبل مواجهة وست هام يونايتد يوم الأربعاء أنه يحتاج إلى فترتي انتقالات جديدتين على الأقل قبل أن يتمكن من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبدأ توتنهام الموسم بالفوز بثلاث مباريات في أول أربع جولات ويحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد عشر نقاط وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي حامل اللقب ويتأخر بنقطتين عن أرسنال.



وقال كونتي الذي تولى تدريب توتنهام في نوفمبر للصحفيين يوم الاثنين: إذا قارنا بالموسم الماضي فنحن أكثر اكتمالا، لكن للوصول إلى الفرق الأخرى في المستوى الأعلى، نحتاج إلى الوقت والصبر وفترات انتقالات. على الأقل نحتاج إلى فترتي انتقالات للوصول إلى نفس المستوى.



وأنفق توتنهام مبالغ ضخمة هذا الصيف، وضم ريتشارليسون وإيف بيسوما وجيد سبنس، بينما انضم إيفان بريشيتش في صفقة انتقال مجانية ووصل كليمنت لينجليه على سبيل الإعارة من برشلونة.



وقال كونتي إنه تحدث إلى مجلس إدارة توتنهام بشأن التعاقد مع المزيد من اللاعبين قبل إغلاق فترة الانتقالات يوم الخميس المقبل، لكنه أضاف: سواء فعلنا شيئا أم لا، فلا مشكلة.



وأجرى المدرب الإيطالي تغييرات طفيفة على تشكيلته الأساسية حتى الآن، لكن توتنهام سيحاول التعافي سريعا قبل اللعب في ضيافة وست هام، وبعد ثلاثة أيام من فوزه 2-صفر خارج أرضه على نوتنغهام فورست.



وقال كونتي: الآن عندما يتعين عليك لعب مباراة واحدة كل ثلاثة أيام، فمن الطبيعي أن يحدث تناوب، ويجب أن يكون اللاعبون أذكياء لإدراك أنه يتعين عليهم أحيانا الجلوس على مقاعد البدلاء، واللعب، والتناوب.



وأضاف: بوجود اللاعبين الجدد، بدأنا العمل معهم في شهر ونصف فقط. وأعتقد في النهاية أن اختياراتي كانت جيدة لأننا حققنا أربع نتائج جيدة في أول أربع جولات.

مادة اعلانية