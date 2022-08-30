مدرب باريس: باريديس توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس

توصّل الأرجنتيني لياندرو باريديس إلى اتفاق مع يوفنتوس الإيطالي للانتقال إلى صفوفه، بحسب ما أعلن مدربه في باريس سان جيرمان الفرنسي كريستوف غالتييه، وسيغيب عن مباراة نادي العاصمة الأربعاء أمام تولوز ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري.

وقال غالتييه الثلاثاء: لن يتواجد باريديس مع المجموعة. تبادلت الحديث معه بعد التمرين. نعلم أنه توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس الذي سنواجهه بعد فترة قصيرة في 6 سبتمبر في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

مادة اعلانية

وأضاف: ذهنه في مكان آخر، ولم يعد ينقص سوى الاتفاق بين الناديين. لم أشركه مع المجموعة لكي يحضّر رحيله وعدم وجود في التشكيلة لاعب من الممكن أن يغادر النادي بعد 24 ساعة.

ويأتي رحيل باريديس ضمن سياسة النادي لتجديد التشكيلة وبناء لرغبة الادارة الرياضية الجديدة التي تسلمت مهامها هذا الصيف مع قدوم البرتغالي لويس كامبوس كمستشار لكرة القدم والمدرب غالتييه.

وتخلى سان جيرمان عن العديد من لاعبي خط الوسط، مع رحيل على سبيل الإعارة كل من الهولندي جورجينيو فينالدوم والإسباني أندير هيريرا والشاب إريك جونيو دينا إيبيمب (21 عاماً) توالياً إلى روما الإيطالي وأتلتيك بلباو الإسباني وأينتراخت فرانكفورت الالماني، في حين باتت مغادرة السنغالي إدريسا غاي مجرد مسألة وقت قبل إقفال سوق الانتقالات الصيفية منتصف ليل الأربعاء.

ووصل باريديس (28 عاماً) إلى باريس في يناير 2019 قادماً من زينيت سان بطرسبرغ الروسي (2017-2019) مقابل 47 مليون يورو، بعدما تنقل في عدة أندية إيطالية هي كييفو فيرونا وروما وإمبولي.