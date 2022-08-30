ميلان يهدر نقطتين بالتعادل مع ساسولو

أهدر ميلان نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادله سلبيا مع مضيفه ساسولو يوم الثلاثاء بالمرحلة الرابعة.
وكان بمقدور ساسولو أن يخرج فائزا لولا إهدار دومينيكو بيراردي ضربة جزاء في الدقيقة 23.
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وحصد ميلان نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 8 نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة واحدة عن نابولي ولاتسيو وأتالانتا وتورينو وروما، وجميعهم خاضوا 3 مباريات فقط.
ورفع ساسولو رصيده إلى خمس نقاط في المركز العاشر من انتصار وحيد وتعادلين وهزيمة واحدة.
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