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100 مليون تنقل أنتوني من أياكس إلى مانشستر يونايتد

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أنتوني
أنتوني يبلغ من العمر 22 عاماً

100 مليون تنقل أنتوني من أياكس إلى مانشستر يونايتد

مانشستر - د ب أ

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أعلن ناديا مانشستر يونايتد الإنجليزي وأياكس الهولندي لكرة القدم يوم الثلاثاء توصلهما إلى اتفاق لانتقال المهاجم البرازيلي أنتوني من أياكس إلى مانشستر مقابل 81.3 مليون جنيه إسترليني (95 مليون دولار).

وأوضح أياكس أن قيمة صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، قد تصل إلى 85.6 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) وفقا للمتغيرات.

وغاب أنتوني مجددا عن قائمة أياكس في المباراة التي انتهت بالفوز على أوتريخت 2 صفر الأحد في الدوري الهولندي الممتاز.

ومن المقرر الانتهاء من إجراءات الصفقة قبل غلق سوق الانتقالات الخميس.

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