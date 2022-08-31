الأهلي المصري يقيل مدربه البرتغالي سواريش

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري يوم الأربعاء رحيل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش عن منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت يوم الأربعاء أن مجلس الإدارة وجه الشكر لريكاردو سواريش وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسؤولية.

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وشدد الأهلي على تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعدوه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف لبذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات، حتي يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة.

وأضاف النادي: نظرا لبعض المعطيات، تم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي. وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة.