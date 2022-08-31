.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأهلي المصري يقيل مدربه البرتغالي سواريش

  • الخط
سواريش
سواريش تولى المهمة خلفاً للجنوب إفريقي موسيماني

الأهلي المصري يقيل مدربه البرتغالي سواريش

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري يوم الأربعاء رحيل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش عن منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت يوم الأربعاء أن مجلس الإدارة وجه الشكر لريكاردو سواريش وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسؤولية.

وشدد الأهلي على تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعدوه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف لبذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات، حتي يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة.

وأضاف النادي: نظرا لبعض المعطيات، تم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي. وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هجمات حوثية تسببت بتشريد آلاف الأسر اليمنية في تعز هجمات حوثية تسببت بتشريد آلاف الأسر اليمنية في تعز
اكتشف المزيد