البطل بالميراس يخسر في ذهاب نصف نهائي ليبرتادوريس

خسر بالميراس البرازيلي، حامل اللقب في العامين الماضيين، أمام مواطنه أتلتيكو باراناينسي صفر-1 في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم يوم الأربعاء.
وتقدم باراناينسي الذي يشرف عليه المدرب السابق للمنتخب البرازيلي لويس فيليبي سكولاري على ملعبه في كوريتيبا في الدقيقة 22، بفضل هدف من لاعب وسطه أليكس سانتانا الذي تابع عرضية من المهاجم الشاب فيتور روكي في الشباك.
وضغط بالميراس الذي افتقد لجهود أفضل لاعبيه هذا الموسم وسطه المهاجم غوستافو سكاربا بعد الاستراحة، لإدراك التعادل أمام مضيفه المنقوص عددياً، بعد طرد لاعب وسطه المدافع هوغو مورا في الدقيقة 69.
كما طُرد سكولاري قبل نهاية اللقاء بسبب اعتراضه المتكرر على قرارات الحكم.
ومُني بالميراس بخسارته الأولى خارج ملعبه في 20 مباراة في المسابقة القارية.
وفي نصف النهائي الآخر، يلتقي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني مع فلامنغو البرازيلي الخميس.
وتقام المباراة النهائية لنسخة عام 2022 في 29 أكتوبر في مدينة غواياكيل الاكوادورية.
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