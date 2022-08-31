بطل كرة السلة الأميركية: تابعت كرة القدم بسبب صلاح

كشف ستيف كير مدرب فريق غولدن ستيت واريورز لكرة السلة الأميركية، أن النجم المصري محمد صلاح سبب تعلقه بكرة القدم وتشجيعه لفريق ليفربول الإنجليزي.

وزار كير، زميل الأسطورة مايكل جوردان السابق ومدرب ستيفن كيري نجم كرة السلة الأميركية الحالية، فريق ليفربول والتقى بالمدرب الألماني ونجوم الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح.

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وقال كير لموقع ليفربول الرسمي: لقد بدأت متابعة الدوري الممتاز ربما قبل خمس أو ست سنوات وشاهدت محمد صلاح يلعب وقرأت عنه. لقد تأثرت كثيرا بشخصيته وما فعله في مسقط رأسه، مثل بناء مدرسة وغيرها، كنت أعرف كم كان محبوبًا في مصر ، لذلك قلت، "هذا هو لاعبي!"، أردت أن أشجع محمد صلاح وعندما علمت أنه يلعب لليفربول قلت حسنًا، هذا فريقي! لقد أصبحت مشجعياً لليفربول منذ ذلك الحين.



وختم: ما زلت أحاول معرفة المزيد عن كرة القدم، لست خبيرًا، لكني أستمتع بمشاهدتها، وأشعر أنني أتعلم دائمًا شيئًا ما.

وقاد كير، المولود في العاصمة اللبنانية بيروت في 1965، فريق غولدين ستيت واريوز إلى الفوز ببطولة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين الموسم الماضي على حساب بوسطن سيلتكس في المباراة النهائية.

