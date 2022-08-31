تشيلسي يتعاقد مع المدافع الفرنسي فوفانا

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء أنه أكمل التعاقد مع الفرنسي ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي لمدة سبع سنوات.



ولم يكشف النادي اللندني عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن تشيلسي دفع 70 مليون جنيه إسترليني من أجل المدافع الشاب.



وقال تود بوبلي رئيس تشيلسي: ويسلي مدافع واعد أثبت نفسه بالفعل في الدوري الممتاز في سن صغيرة، يسعدنا التعاقد مع واحد من أكثر المواهب الواعدة في ِأوروبا لتعزيز صفوفنا لهذا الموسم ولسنوات طويلة قادمة.



وانتقل اللاعب البالغ عمره 21 عاما إلى الدوري الممتاز في أكتوبر 2020 قادما من سانت إيتيين الفرنسي مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني بحسب تقارير وسائل إعلام.



وخلال موسمين مع ليستر خاض فوفانا 52 مباراة في كل المسابقات من بينها 37 مباراة في الدوري.



وفي موسمه الأول في 2020-2021 تم اختياره أفضل لاعب شاب في النادي بعد أن ساعد ليستر على الفوز بلقبه الأول لكأس الاتحاد حيث قدم أداء رائعا في النهائي أمام تشيلسي.

مادة اعلانية