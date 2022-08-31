سامبدوريا يخطف نقطة من لاتسيو في الوقت القاتل

فرط لاتسيو في فوز كان في متناوله أمام مضيفه سامبدوريا، ليسقط في فخ التعادل 1 -1 يوم الأربعاء في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل إمبولي مع ضيفه فيرونا بنفس النتيجة، وفوز أودينيزي على ضيفه فيورنتينا 1 -صفر.
وبادر لاتسيو بالتسجيل عن طريق هدافه تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 21، غير مانولو غابياديني أدرك التعادل لمصلحة سامبدوريا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وبات لاتسيو في المركز الرابع بترتيب المسابقة، بعدما أصبح في جعبته 8 نقاط، في حين رفع سامبدوريا رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.
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