ساوثهامبتون يقلب الطاولة على تشيلسي بهدف أرمسترونغ

قلب ساوثهامبتون تأخره بهدف أمام ضيفه تشيلسي إلى فوز مثير 2 -1 يوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وفي باقي المباريات فاز فولهام على ضيفه برايتون 2 -1 في الوقت الذي تعادل فيه كريستال بالاس مع ضيفه برينتفورد 1-1.
مادة اعلانية
وعلى ملعب سينت ماري، تقدم رحيم ستيرلينغ بهدف لتشيلسي في الدقيقة 23 لكن بعد خمس دقائق فقط رد روميو لافيا بهدف التعادل لساوثهامبتون وتكفل أدم أرمسترونغ بهدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 45.
ورفع الفوز رصيد ساوثهامبتون إلى سبع نقاط في المركز السابع بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الثامن.
اقرأ أيضاً
-
باير ليفركوزن يستعير هودسون-أودوي من تشيلسيأعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع الإنجليزي كالوم هودسون-أودوي بعقد إعارة لمدة موسم واحد من تشيلسي الإنجليزي.وتعاقد ... رياضة عالمية
-
باركلي ينفصل عن تشيلسي بالتراضيأعلن تشيلسي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أنه انفصل بالتراضي عن لاعب الوسط روس باركلي.وكان باركلي (28 عاما) قد ترك فريق ... رياضة عالمية
-
"الحالة الذهنية" تبعد فوفانا عن مباراة تشيلسي وليسترأكد بريندان روجرز مدرب ليستر سيتي، يوم الخميس، أن المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا المطلوب في تشيلسي لن يلعب أمام الفريق اللندني مطلع الأسبوع، لأنه "ليس ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية