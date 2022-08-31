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ساوثهامبتون يقلب الطاولة على تشيلسي بهدف أرمسترونغ

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تشيلسي ساوثهامبتون
أرمسترونغ يحتفل بهدف الفوز

ساوثهامبتون يقلب الطاولة على تشيلسي بهدف أرمسترونغ

ساوثهامبتون - د ب أ

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قلب ساوثهامبتون تأخره بهدف أمام ضيفه تشيلسي إلى فوز مثير 2 -1 يوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي باقي المباريات فاز فولهام على ضيفه برايتون 2 -1 في الوقت الذي تعادل فيه كريستال بالاس مع ضيفه برينتفورد 1-1.

وعلى ملعب سينت ماري، تقدم رحيم ستيرلينغ بهدف لتشيلسي في الدقيقة 23 لكن بعد خمس دقائق فقط رد روميو لافيا بهدف التعادل لساوثهامبتون وتكفل أدم أرمسترونغ بهدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 45.

ورفع الفوز رصيد ساوثهامبتون إلى سبع نقاط في المركز السابع بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الثامن.

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