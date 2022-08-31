يوفنتوس يستعير باريديس من باريس سان جيرمان

انتقل لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي لياندرو باريديس إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي بحسب ما أعلن الناديان رسمياً يوم الأربعاء.

وكشف يوفنتوس في بيان رسمي أنه سيتعين عليه جعل العقد رسميا مقابل 22.6 مليون يورو في نهاية فترة الإعارة "في حال تم تحقيق بعض الأهداف الرياضية" وسيلتحق باريديس بمواطنه وزميله السابق في فريق العاصمة الفرنسي أنخيل دي ماريا في صفوف فريق السيدة العجوز.

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وذكرت تقارير في الصحف الإيطالية أن باريديس سيُقدم رسميا قبل مباراة يوفنتوس وسبيزيا في الدوري الإيطالي مساء يوم الأربعاء.

وكان سان جيرمان تخلى عن العديد من لاعبي خط الوسط مع رحيل على سبيل الإعارة لكل من الهولندي جورجينيو فينالدوم والإسباني أندير هيريرا والشاب إريك جونيو دينا إيبيمب (21 عاماً) توالياً إلى روما الإيطالي وأتلتيك بلباو الإسباني وأينتراخت فرانكفورت الألماني في حين باتت مغادرة السنغالي إدريسا غي مجرد مسألة وقت قبل إقفال سوق الانتقالات الصيفية منتصف ليل يوم الأربعاء.

ووصل باريديس (28 عاماً) إلى باريس في يناير 2019 قادماً من زينيت سان بطرسبرغ الروسي (2017-2019) مقابل 47 مليون يورو، بعدما تنقل في عدة أندية إيطالية هي كييفو فيرونا وروما وإمبولي.

ويعتبر الدولي الأرجنتيني من اللاعبين المقربين جداً من مواطنه النجم ليونيل ميسي، وقد فازا معاً بمسابقة كوبا أميركا مع "ألبيسيليستي" عام 2021. ومع سان جرمان وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي وبالكأس المحلية مرتين وكأس الأندية مرة.