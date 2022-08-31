"كسر في الفك" يهدد مستقبل أوباميانغ

كشف النجم الغابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ عن إصابته في الفك خلال تعرض منزله للسطو في وقت مبكر من الأسبوع الحالي في منشور على موقع "تويتر" يوم الأربعاء.

وكتب النجم الغابوني عبر صفحته الرسمية في "تويتر": شكرا لجميع الرسائل الإيجابية، اقتحم مجموعة من الجبناء بيتي ليلة الأحد وهددوا بإيذاء عائلتي وأطفالي فقط من أجل سرقة بعض المقتنيات. تسببوا بإصابة في فكي ولكن لحسن الحظ سأعود قريبا ومن حسن الحظ لم يصب أحد آخر بأذى. من الصعب أن تشعر بعدم الأمان في بيتك وهو شيء يصعب شرحه ولكننا كعائلة سنتجاوز ذلك معا.

مادة اعلانية

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلة "ذا أثلتيك" يوم الأربعاء أن أوباميانغ، 33 عاما، ربما يغيب لمدة تصل إلى شهر مشيرا إلى أن مدة عودته للملاعب تتوقف على إمكانية خضوعه لجراحة من عدمه.

وأضاف الموقع أن أوباميانغ أصيب بجروح عندما حاول حماية أسرته ومنزله، حينما تعرض لسطو مسلح من جانب أربعة أفراد في الساعات الأولى من يوم الاثنين الماضي.

وكشفت تقارير أن أوباميانغ أجبر على فتح خزينة مليئة بالمجوهرات والأشياء الثمينة، تبلغ قيمتها 700 ألف يورو في حين كشفت الشرطة المكلفة بالتحقيق حدوثها ولكن دون ذكر أسماء أو تفاصيل، ومن جانبها أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أوباميانغ يعيش الآن في فندق.

وكتبت ذا أثلتيك أنه في حال غياب أوباميانغ عن الملاعب لفترة من الوقت ربما يؤثر ذلك أيضًا على مفاوضاته مع نادي تشيلسي الإنجليزي الذي يرغب في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وربما يعيد تشيلسي النظر في التعاقد مع نجم منتخب الغابون حال غيابه لفترة طويلة، لاسيما وأن الدوريات الأوروبية سوف تتوقف في نوفمبر القادم، مع انطلاق بطولة كأس العالم في قطر التي ستختتم في 18 ديسمبر المقبل قبل أيام قليلة من انطلاق فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ في الشهر التالي.