ألميريا يكسب 15 مليون يورو من انتقال صديق إلى سوسييداد

أعلن ألميريا الإسباني يوم الخميس موافقته على انتقال مهاجمه النيجيري الدولي عمر صديق إلى مواطنه ريال سوسييداد بقيمة 20 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات، بعدما أسهم الهداف في صعود الفريق إلى الدرجة الأولى الإسبانية نهاية الموسم الماضي.

ونشر ريال سوسييداد صور المهاجم النيجيري (25 عاماً) والذي حضر لتعويض السويدي ألكسندر إيساك المنتقل مؤخراً إلى نيوكاسل الإنجليزي في صفقة قياسية.

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واشترى ألميريا عقد صديق في 2020 من بارتيزان الصربي لقاء 5 ملايين يورو كمعوض للأورغوياني داروين نونيز الذي انتقل حينها إلى بنفيكا البرتغالي، وباع عقده بـ20 مليوناً بعد عامين من انضمامه إلى صفوف الفريق، بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات

وخاض صديق 84 مباراة مع ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسبانية، منها 3 مباريات في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الحالي، وسجل 43 هدفاً.

ويملك ألميريا المملوك لتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه في السعودية، 15% من قيمة انتقال صديق مستقبلاً على غرار الأورغوياني داروين نونيز.

وكان نونيز قد انتقل إلى بنفيكا قبل قدوم صديق إلى ألميريا بفترة قصيرة، ومن ثم تم بيع عقده إلى النادي البرتغالي مقابل 25 مليون يورو و20% من قيمة الانتقال المستقبلي، وهو ما حدث بعدما دفع ليفربول الإنجليزي 100 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية للتعاقد مع الهداف الأورغوياني في أكبر صفقة بتاريخه.