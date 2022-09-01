ميلان يضم ديست معاراً من برشلونة

انتقل الظهير الأيمن الأميركي سيرجينيو ديست من برشلونة الإسباني الى ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك من أجل تعويض أليساندرو فلورنزي الذي تعرض للإصابة.
وهذا التعاقد الذي تم في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، حصل على موافقة رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما أُدرِج ضمن صفقات اللحظات الأخيرة التي تبرم قبل اقفال فترة الانتقالات الخميس الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.
ووفق وسائل الإعلام فإن عقد استعارة المدافع البالغ 21 عاماً (17 مباراة دولية) والمرتبط ببرشلونة حتى 2025 يتضمن خيار التعاقد معه نهائياً مقابل 20 مليون يورو.
ووصل ديست الى برشلونة في أكتوبر 2020 قادماً من أياكس أمستردام الهولندي مقابل قرابة 21 مليون يورو وسيعوض الأميركي الذي يحمل الجنسية الهولندية، غياب فلورنزي الذي تعرض لإصابة يوم الثلاثاء في نهاية المباراة ضد ساسولو في الدوري المحلي (صفر-صفر).
ولم يعلن ميلان عن المدة التي يحتاجها فلورنزي للتعافي، لكن الصحافة تحدثت عن احتمال الغياب لأسابيع عدة.
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