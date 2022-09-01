الاتحاد الإنجليزي ينظر في أحداث مباراة ليفربول ونيوكاسل

ينظر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في واقعة حدثت في مباراة ليفربول ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما ظهر أن أحد أعضاء الجهاز الفني لنيوكاسل ألقى بزجاجة على مقاعد بدلاء ليفربول بعدما سجل فابيو كارفاليو هدف الفوز لفريق ليفربول في الوقت بدل الضائع في المباراة التي أقيمت الأربعاء بملعب أنفيلد.

وحدثت مشادة بين لاعبي الفريقين والجهازين الفنيين بعدما سجل كارفاليو هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليتمكن ليفربول من قلب تأخره بهدف إلى فوز 2 - 1.

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ويدرس الاتحاد الإنجليزي اللقطات وسينظر إلى تقرير حكم اللقاء أندريه مارينير قبل أن يقرر ما إذا كان هناك إجراءات إضافية أخرى سيتم اتخاذها أم لا.

ومنح الحكم خمس دقائق كوقت بدل ضائع ولكنه لعب ثلاث دقائق إضافية، والتي شهدت في نهايتها تسجيل كارفاليو لهدف الفوز عقب ركلة ركنية.

وتقدم نيوكاسل بهدف سجله ألكسندر إيساك قبل نهاية الشوط الأول بسبع دقائق، ولكن روبرتو فيرمينو عادل النتيجة في الدقيقة 60 قبل أن يسجل ليفربول هدف الفوز في الوقت القاتل.