السنغالي إدريسا غاي يعود إلى إيفرتون

عاد لاعب الوسط السنغالي إدريسا غاي إلى فريقه السابق إيفرتون الإنجليزي، الخميس، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.
ووقع السنغالي البالغ 32 عاماً عقداً مع إيفرتون لمدة عامين حتى 2024 وفق ما أعلن النادي، من دون أن يفصح عن قيمة الصفقة.
وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية أن سان جيرمان قد يحصل جراء هذه الصفقة على مبلغ بحدود 10 ملايين يورو.
وقال سان جيرمان في بيان على موقعه "يود باريس سان جيرمان أن يتمنى لإدريسا غاي الأفضل للمستقبل".
وسبق لغاي أن دافع عن ألوان إيفرتون لمدة ثلاثة أعوام قبل الانتقال في 2019 إلى سان جيرمان في صفقة قدرت بثلاثين مليون جنيه إسترليني.
وتوج لاعب ليل وأستون فيلا سابقاً بلقب الدوري الفرنسي مرتين خلال فترته في العاصمة، كما وصل مع سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020.
وقد خاض 34 مباراة الموسم الماضي، لكنه بات خارج الحسابات بعد وصول المدرب كريستوف غالتييه إلى الفريق هذا الموسم خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
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