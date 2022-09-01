المغرب يستعد للمونديال بوديتي تشيلي وباراغواي

بعد يوم واحد من تعيين وليد الركراكي، مدربا للفريق، أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم أن المنتخب الأول للبلاد سيخوض مباراتين وديتين استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر في مواجهة فريقين من أميركا الجنوبية في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقال الاتحاد المغربي يوم الخميس إن المنتخب الوطني سيواجه نظيره التشيلي في برشلونة يوم 23 سبتمبر الجاري ثم يواجه منتخب باراغواي في إشبيلية بعدها بأربعة أيام في آخر مباراتين وديتين استعدادا للنهائيات العالمية التي تنطلق في نوفمبر المقبل.
وكان المغرب أعلن الأربعاء تعيين الركراكي مدربا جديدا للمنتخب الوطني خلفا لوحيد خليلوجيتش.
وفي نهائيات كأس العالم سيلعب المنتخب المغربي ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.
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