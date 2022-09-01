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برايثويت يفسخ عقده مع برشلونة.. ويوقع مع غريمه التقليدي

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برايثويت
اللاعب الدنماركي سجل 10 أهداف بقميص برشلونة

برايثويت يفسخ عقده مع برشلونة.. ويوقع مع غريمه التقليدي

العربية.نت

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أعلن برشلونة الإسباني عن فسخ تعاقده مع المهاجم الدنماركي مارتن برايثويت بالتراضي بين الطرفين يوم الخميس، فيما ربطت وسائل إعلام انتقال الأخير إلى الغريم التقليدي إسبانيول.

وانضم برايثويت إلى برشلونة في شتاء 2020 قادماً من ليغانيس الإسباني ولعب 59 مباراة خلال الفترة الماضية سجل خلالها 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وبحسب الصحافي فابريزيو رومانو المختص بأخبار الانتقالات، بالإضافة إلى عدة مصادر إسبانية فإن برايثويت خضع إلى الفحص الطبي في نادي إسبانيول الغريم التقليدي لبرشلونة، إذ سيوقع عقداً مع النادي الكتالوني حتى صيف 2025.

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