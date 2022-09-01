تشيلسي يتفق مع برشلونة.. ألونسو و10 ملايين مقابل أوباميانغ

كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، يوم الخميس، أن تشيلسي توصل إلى اتفاق مع برشلونة للتعاقد مع المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ، بينما سيذهب المدافع ماركوس ألونسو في الاتجاه الآخر.



وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يدفع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني بالإضافة إلى التخلي عن ألونسو للتعاقد مع أوباميانغ الذي انضم إلى برشلونة في فبراير بشكل مجاني بعد مغادرة أرسنال.



وسجل الدولي الغابوني 13 هدفا في 24 مباراة مع النادي الكتالوني لكنه خرج من حسابات النادي بعد أن تعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ واحتاج إلى ترك لاعبين للامتثال لقواعد الدوري الإسباني المالية.



وإذا تمت صفقة انتقال أوباميانغ إلى تشيلسي، سيعود اللاعب إلى الدوري الممتاز بعد سبعة أشهر بعد أن لعب مع غريم تشيلسي اللندني أرسنال لمدة أربع سنوات.



كما سيتم لم شمله مع المدرب توماس توخيل، بعد أن عمل الثنائي سابقا معا في نادي بروسيا دورتموند في الدوري الألماني.



كان اللاعب البالغ من العمر 33 عاما أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2018-2019 وقاد أرسنال للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم التالي، لكنه واجه خلافا مع أرسنال ومدربه ميكل أرتيتا الموسم الماضي بسبب مشاكل انضباطية.



وعانى أوباميانغ، الذي يتبقى على عقده مع برشلونة ثلاث سنوات، من إصابة في الفك خلال عملية سطو مسلح على منزله ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.



ولعب تشيلسي دون مهاجم بارز بعد عودة روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة في نهاية الموسم بينما عاد تيمو فيرنر إلى لايبزيغ.



وتعاقد النادي اللندني مع عدد من اللاعبين البارزين في فترة الانتقالات الحالية بما في ذلك رحيم سترلينغ وكاليدو كوليبالي.

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