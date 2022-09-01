ليفربول يهزم نيوكاسل في الرمق الأخير

أحرز البديل فابيو كارفاليو هدفا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليهدي ليفربول فوزا مثيرا 2-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.
وتقدم ألكسندر إيساك بهدف لنيوكاسل قبل الاستراحة في ظهوره الأول في الدوري قادما من ريال سوسيداد لكن روبرتو فيرمينو أدرك التعادل لصاحب الأرض بعد مرور ساعة من اللعب بقليل، قبل أن يأتي الهدف القاتل في الثواني الأخيرة بقدم فابيو كارفاليو.
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وأصبح رصيد ليفربول ثماني نقاط من خمس مباريات وتقدم إلى المركز الخامس وبفارق سبع نقاط عن أرسنال المتصدر وتجمد رصيد نيوكاسل عند ست نقاط ويحتل المركز 11.
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