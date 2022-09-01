مانشستر يونايتد يتعاقد مع الحارس السلوفاكي دوبرافكا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع حارس المرمى السلوفاكي مارتن دوبرافكا قادما من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يوم الخميس.

وانضم مارتن دوبرافكا إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نيوكاسل يونايتد المنافس ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأوضح مانشستر يونايتد في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي أن دوبرافكا سيقضي موسم 2022 - 2023 في ملعب (أولد ترافورد) مع امتلاك النادي خيارا لشرائه بصورة دائمة.

وخاض حارس المرمى الدولي السلوفاكي أكثر من 125 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الخمسة الماضية، وخاض 29 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وصرح دوبرافكا لموقع النادي الإلكتروني "الانضمام إلى مانشستر يونايتد هو لحظة خاصة في مسيرتي ولا يمكنني الانتظار لبدء العمل، ومساعدة المجموعة على تحقيق طموحاتها".

أضاف دوبرافكا "أنني أنضم لمجموعة ممتازة من حراس المرمى ولديهم الكثير من الخبرة في الدوري الإنجليزي، وأعلم أننا سنساهم في تحفيز وتقدم ودعم بعضنا البعض للحفاظ على مستوانا عاليًا. إن فرصة العمل مع ديفيد دي خيا، جنبًا إلى جنب مع توم هيتون، هي فرصة أستمتع بها".

وتابع "أود أن أشكر بصدق الجميع في نيوكاسل يونايتد، وخاصة المشجعين، على العديد من التجارب الرائعة على مدى السنوات الأربع والنصف الماضية. لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي هناك وصنعت ذكريات رائعة لأتذكرها. ينصب تركيزي الآن على مساعدة مانشستر يونايتد، وسنرى ما يخبئه المستقبل بعد أن قدمت كل ما لدي هذا الموسم. أنا متحمس لوجودي هنا".

من جانبه، قال جون مورتو مدير كرة القدم بمانشستر يونايتد: لقد أثبت مارتن أنه أحد أفضل حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز وستكون خبرته وشخصيته إضافة رائعة لمجموعة حراس المرمى القوية لدينا، جنبًا إلى جنب مع ديفيد وتوم وحراس المرمى الشباب. الحراس الثلاثة معا سيخلقون بيئة عالية الأداء، مع استعداد كل منهم للتقدم واللعب عند الحاجة له".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل لقائه مع مضيفه ليستر سيتي في وقت لاحق اليوم، ضمن منافسات المرحلة الخامسة للمسابقة العريقة.