مانشستر يونايتد يكمل تعاقده مع أنتوني

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان يوم الخميس أنه أكمل إجراءات التعاقد مع الجناح البرازيلي أنتوني لاعب أياكس أمستردام بطل هولندا.



وأضاف يونايتد أنه تعاقد مع أنتوني (22 عاما) لمدة خمسة أعوام مع إمكانية التمديد لعام إضافي.



وسبق لأنطوني اللعب تحت قيادة مدرب يونايتد الحالي الهولندي إريك تن هاغ في صفوف بطل هولندا.



وقال أنتوني عبر موقع يونايتد الرسمي على الإنترنت: هذه لحظة هائلة في مسيرتي المهنية بينما انضم لأحد أفضل الأندية على مستوى العالم.



وفي الموسم الماضي أحرز أنطوني 12 هدفا وأسهم في صنع 10 فرص للتهديف في 33 مباراة في جميع المنافسات مع أياكس الذي فاز بلقب الدوري المحلي للموسم الثالث على التوالي ووصل لدور 16 في دوري أبطال أوروبا.



كما شارك في تسع مباريات دولية مع منتخب بلاده البرازيل بداية من 2021 وأحرز هدفين.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز 12 بين فرق دوري إنجلترا الممتاز العشرين بعد أن جمع ست نقاط في أول أربع جولات وسيلتقي يوم الخميس مع ليستر سيتي على أرض الأخير.



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